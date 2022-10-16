قطع المياه عن المريوطية والهرم وفيصل بالجيزة الثلاثاء المقبل 10 ساعات

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ مشروع تغطية مصرف عبدالعال 1 ولتعارضه مع خط المياه قطر 1000 مم المغذي لخزان الرماية الأمر الذي يتطلب تغيير مسار خط المياه.

وأشارت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 10 ساعات وذلك، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا وذلك يوم الثلاثاء الموافـق 18/ 10 / 2022 علما بان المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي: المريوطية هرم والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياة بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس حي الهرم ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة مع الشركات المنفذة وإزالة اي معوقات.

وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فورا.