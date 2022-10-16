ضبط 2000 لتر زيت طعام مستعمل داخل مخرن وتحويله للنيابة العامة بالدقهلية

فريق المحافظات

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية غلق مخزن لزيوت الطعام المستعملة بدون ترخيص بمدينة بلقاس، وذلك بعد ضبط 2000 لتر زيت بواقي طعام، وقرر إحالة المحضر للنيابة العامة.

جاءت تصريحات وقرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، والذي أوضح أنه فور ورود بلاغ بوجود مخزن لجمع بواقي زيوت الطعام بدون ترخيص، تم التحرك لمحل الشكوى وفحصها وتبين صحتها.

وضمت الحملة كل من حسن رمضان، مدير التموين ببلقاس، ومحمد عبد الرحمن، ممثل الرقابة التموينية، وعبد الحميد أبو بيه، بقسم الإشغالات، وجمال سعفان، من قسم الإنارة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري للمصنع، وتحرير المحاضر بالمخالفات المتنوعة التي تم ضبطها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.