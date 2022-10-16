ضبط موظف لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من شركة بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على موظف لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شركته في الوراق.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن موظف بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بسرقة النقود، وأنه قدم أوراق مزيفة للعمل بالشركة خشية القبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.