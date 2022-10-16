اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط موظف لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من شركة بالوراق

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:20 م
ضبط موظف لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من شركة بالوراق حبس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على موظف لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شركته في الوراق. 
 
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن موظف بالشركة وراء ارتكاب الواقعة،  وبضبطه اعترف بسرقة النقود، وأنه قدم أوراق مزيفة للعمل بالشركة خشية القبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

سرقة شركة

سرقة بالوراق

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة