اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات srssp الممولة من البنك الدولي والآسيوى

الأحد، 16 أكتوبر 2022 11:10 ص
رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات srssp الممولة من البنك الدولي والآسيوى جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمركز تلا ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp الممول من البنك الدولى والبنك الأسيوى رافقه خلالها المهندس محمد فوزي عوض رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة.

وتفقد نجيب، أعمال مشروع الصرف الصحى  بقريه منشأه محمد وكفر صناديد بأطوال شبكات انحدار 25 كم وطول خط طرد 4490 م ويشمل المشروع انشاء محطة رفع سعتها 70م3.

كما تفقد الأعمال التى تتم داخل مشروع الصرف الصحي بقرى كفر قرشوم وكوم الشيخ عبيد بأطوال شبكات الانحدار 11كم وطول خط الطرد 3000م بالاضافة الى انشاء محطة رفع سعه 28.9م3.

واجتمع مع الشركة المنفذه للمشروع  للتعرف على حالة سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسه حلول لأى معوقات تؤثر على المشروع ووجه بضرورة المحافظة على جودة العمل و الحفاظ على بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين .

وشدد على اتباع احتياطات ومعايير السلامة والصحة المهنية وضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية  مع الأهالى بقرى المشروع، حيث أنها أساس نجاح المشروع و يجب احترام السادة المواطنين و احتياجاتهم و كذلك التزاماتهم تجاه المشروع، وأن هدف المشروع هو خدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل اى مشكلات تظهر بالمشروع .


محافظة المنوفية

مياة المنوفية

مركز تلا



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