رئيس الوزراء يجتمع بوزير الزراعة وأعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصير وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
رئيس الوزراء يجتمع بوزير الزراعة وأعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجنالأحد، 16 أكتوبر 2022 04:25 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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