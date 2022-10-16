رئيس الوزراء يجتمع بوزير الزراعة وأعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصير وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.