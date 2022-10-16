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رئيس الوزراء يجتمع بوزير الزراعة وأعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:25 م
رئيس الوزراء يجتمع بوزير الزراعة وأعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصير وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
 
 
 

اتحاد منتجى الدواجن

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مصطفى مدبولى

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