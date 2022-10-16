خلال أسبوع القاهرة للمياه.. وزير الطاقة اللبنانى يشيد بدور مصر فى دعم لبنان

كتبت أسماء نصار – إيمان حنا

التقى وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض، على هامش مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، وزير الموارد المائية والرى فى مصر الدكتور هانى سويلم بحضور السفير على الحلبى ومدراء مؤسسات المياه التابعة لوزارة الطاقة والمياه، وأعضاء الفريق المسؤول عن الموارد المائية فى الوزارتين.

وبعد أن قدم الوزير فياض لنظيره أعضاء الوفد المرافق وشرح طريقة عمل قطاع المياه فى لبنان، تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، عبر إجراء سلسلة اجتماعات حضورية وافتراضية بغية البدء بتبادل الخبرات خاصةً فى مجال معالجة الصرف الصحى وفى قطاع الرى و إعادة تدوير مياه الرى الذى لمصر باع طويل فيه.

وتطرق البحث ايضا كون فياض رئيساً لمجلس الوزراء العرب للمياه لهذه السنة الى اهمية وحدة الصف العربى فى الموقف الى جانب مصر بالنسبة الى موضوع سد النهضة مع ضرورة ايجاد حل واتفاقية نهائية مع اثيوبيا برعاية دولية مع كل المعنيين تؤمن تقاسماً عادلاً للمياه وعدم إجحاف بحق دولة مصر الشقيقة .

كما نوّه الوزير فياض خلال الاجتماع بالدور الذى تلعبه مصر فى كافة الأطر والقطاعات للوقوف الى جانب لبنان وجهوزيتها فى موضوع ملف الغاز المصرى ونقله الى لبنان عبر سوريا والأردن والذى لم يتم بعد من جرّاء تأخر التمويل من قبل البنك الدولى والاعفاءات من قانون قيصر مع العلم أن الجانب المصرى بجهوزية تامة، كما تم التطرق الى موضوع الكهرباء واستعداد مصر للمساعدة حيث سيتم البحث فى هذا الموضوع فى اجتماع سيعقد لاحقاً مع وزير الكهرباء.

وكان الوزير فياض قد شارك ونظرائه فى افتتاح المعرض المرافق لأسبوع القاهرة للمياه.