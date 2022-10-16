"حياه كريمة" وضع طبقة الرصف النهائية لطريق النجار في شما بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال البدء فى وضع طبقة الرصف النهائية بطريق النجار بقرية شما والذى يتم رصفة بداية من كوبرى الثمانية وحتى كوبرى النعناعية بطول حوالى 1200م، وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة بقرى أشمون، بحضور رمضان محمدى، حسام حسن نائبى رئيس المدينة، محمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بشما، وأعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة، ووجه النمر بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف التى تتم بالطريق وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من باعتبار هذا الطريق من الشوارع الحيوية والرئيسية بشما.

من جانبة وجه "النمر" ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون.