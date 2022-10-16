توصيل 600 وصلة مياه الشرب بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام الشركة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بتوصيل مياه الشرب لعدد 600 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز ومدن الحسينية وبلبيس وأبو حماد ومنشأة أبو عمر، دون تحملهم أي أعباء مادية وذلك إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في التواصل مع هذه الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قيام إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بعمل زيارات ميدانية للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لبحث حالتهم على الطبيعة تمهيداً لتوصيل المياه لهم ، مؤكداً أن الشركة على إستعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.