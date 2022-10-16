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تغريم مسؤول شركة استيراد وتصدير مليوني جنيه بتهمة التهرب الضريبي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:40 م
تغريم مسؤول شركة استيراد وتصدير مليوني جنيه بتهمة التهرب الضريبي المحكمة الاقتصادية في القاهرة- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد علي، بتغريم مسؤول عن شركة للاستيراد والتصدير بالدرب الأحمر، مبلغ خمسين ألف جنيه، وإلزامه بسداد مبلغ  2 مليون و873 ألف و634 جنيه، ضريبة قيمة مضافة وإلزامه بالضريبة الإضافية وإلزامه المصاريف الجنائية بواقعة اتهامه بالتهرب الضريبي.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، ومحمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.
 
وكشف أمر إحالة المتهم الصادر من نيابة التهرب الضريبي بأنه خلال عامي 2019، 2020 بدائرة قسم الدرب الأحمر - محافظة القاهرة بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط استيراد و تصدير بصفته المسئول عن الشركة، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد القيمة المستحقة على النحو المبين بالتحقيقات.
 

التهرب الضريبى

تهرب من الصرائب

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث



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