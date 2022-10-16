تعليم القليوبية: إطلاق استمارة إلكترونية لمتابعة المدارس ولا تهاون مع المقصرين

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، في تفعيل رابط استمارة متابعة المدارس إلكترونيا، علي أن يقوم المتابع بتسجيل تقرير المتابعة الخاص به فور الانتهاء من متابعة المدرسة ليصل فورا لمدير المديرية حتي يتم متابعة المدارس أول بأول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وصرحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن هذه الاستمارة الغرض منها الوقوف علي أهم المستجدات في المدارس وتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة بالمدارس، والمحاولة لحل المشاكل بصورة سريعة وفورية وفقا للامكانات المتاحة، والتعرف علي أى مشكلة وقت حدوثها للوصول للحل بسرعة وإظهار الإيجابيات في المدارس، كما أن الغرض من تفعيل الاستمارة الإلكترونية هو الحفاظ علي أمن وسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات وتطوير العملية التعليمية بجميع مدارس القليوبية.