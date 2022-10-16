تعليم الجيزة تطلق فعاليات معرض المدرسة المنتجة الأحد المقبل

كتبت مرام محمد

تستضيف مديرية التعليم ب الجيزة معرض المدرسة المنتجة على مستوى محافظات الجمهورية، والذى يقام يوم 23 أكتوبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وتحت إشراف إلهام محمود مدير إدارة المدرسة المنتجة.

ومن المقرر أن يشارك عدد من المحافظات فى فعاليات المعرض الذى يستمر لعدة أيام، مثل محافظة الوادى، وسيتم عرض منتجاب البلح والتوابل والحبوب، ومحافظات أخرى تنظم معرض عن المنتجات الخشبية والسجاد.

ويهدف المعرض إلى خدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلى، بما يسهم في تكوين شخصية الطلاب، والمساهمة فى ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.