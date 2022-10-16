تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بحدائق القبة

عبد الله محمود

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهم.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف غموض ملابسات تداول خبر، يتضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهم.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية في الجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجنى عليهما، وطرف ثان (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بذات الناحية)، لوجود خلافات مالية بينهم، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن تحديد مكان اختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة، وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة )، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام شخصين بالتعدى على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ) أحدهما توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجنى عليهما وطرف ثان (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بذات الناحية) لوجود خلافات مالية بينهم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم تحديد مكان إختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة، وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.