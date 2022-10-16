بدء تسليم الوحدات السكنية بـ3 عمارات ضمن مشروع 113 عمارة بالخانكة.. اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الإسكان بالقليوبية، بدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات التابع للإسكان الاجتماعي، في مركز الخانكة، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وطبقا لتعليمات المهندس على السيد عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية.

وأكد المهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، أنه سيتم اليوم الأحد بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات بمركز الخانكة بالعمارات التالية أرقام "5 ، 6 ، 8"، مناشدا المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بهذه العمارات، بسرعة التوجه لمبنى مديرية الإسكان بمدينه بنها شارع مسجد الإخلاص متفرع من شارع فريد ندا.

وأشار، إلى أن المستندات المطلوبة لتسليم المواطنين المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعي بالخانكة في عمارات عرب العليقات، عقد التخصيص الأصلي وصورة منه، وبطاقة الرقم القومي وصورة منها، وبطاقة الزوجة وصورة منها، بالإضافة إلى "فيزا" ساري العمل وبها مبلغ مالي 1300 جنيه، ولا يقبل الدفع النقدي.