بايدن يعلق على شهادات لجنة اقتحام الكونجرس الأخيرة: "مدمرة"

كتبت ريم عبد الحميد

وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، شهادات ومقاطع الفيديو التي عرضت فى الجلسة الأخيرة للجنة مجلس النواب المختارة، للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس بأنها "مدمرة".

وقال بايدن فى تصريحات أثناء وجوده فى ولاية أوريجون، والتي نقلتها صحيفة ذا هيل إنه يعتقد أن الشهادات ومقاطع الفيديو مدمرة حقا، وكنت أبذل قصارى جهدى لعدم التعليق على الأمر.

وعرضت اللجنة فى جلستها يوم الخميس الماضى لقطات لم تعرض من قبل ليوم 6 يناير 2021 عندما اقتحم حشد من أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول. وظهر فى إحدى اللقطات رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى وزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر يطالبان بشكل عاجل بالمساعدة مع اقتحام مثيرى الشغب للكابيتول.

وقال بايدن إن "الملف الذي قدمه أعضاء لجنة التحقيق لا لبس فيه، وأعتقد أن إفادات الشهود والفيديوهات كارثية، وأنا أقوم بكل ما بوسعي لكي لا أعلق ولكي أرى ما يحدث".

وظهر شومر فى لقطة وهو يقول: هناك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين لا يزالوا مختبئين إنهم بحاجة إلى أفراد الآن.

وكانت لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى الهجوم ضد مبنى الكابيتول، والذى وقع فى 6 يناير 2021، قد صوتت الخميس بالإجماع على أمر استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، أن التصويت كان بالإجماع، ما سيضطر معه الرئيس السابق الآن إلى الإدلاء بشهادته للجنة حول أحداث الكونجرس المُشار إليها والتي شهدت مقتل 5 أشخاص وإصابة المئات، بما في ذلك عدد من ضباط إنفاذ القانون.