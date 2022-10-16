اليوم السابع: توجيهات رئاسية بتنفيذ 3ملايين وحدة سكنية و5.7مليار جنيه دعما

ترصد اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تصريحات مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى التي أكدت صدور توجيهات رئاسية بتنفيذ 3 ملايين وحدة سكنية واعتماد و5.7مليار جنيه دعما نقديا للوحدات المخصصة.

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مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: توجيهات رئاسية بتنفيذ 3 ملايين وحدة سكنية.. اعتماد و5.7 مليار جنيه دعما نقديا للوحدات المخصصة.. 2 مليون مواطن استفادوا من وحدات الإسكان.. سعر الوحدة دون دعم المرافق والخدمات يتخطى الـ600 ألف جنيه.. ونطرح وحدات الإسكان الاجتماعى بسعر التكلفة فقط



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