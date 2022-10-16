"القومى للمرأة" بأسوان ينظم 16 جلسات لتوعية 745 سيدة وفتاة بقرى حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح

واصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى سلسلة فعالياته وأنشطته داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، 16 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى مركزى إدفو وكوم أمبو.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، فى بيان صحفى، أن الجلسات تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، ورفع الوعى الثقافى والتعليمى والاجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.

وأشارت الدكتور هدى مصطفى، إلى أن الجلسات استهدفت توعية 745 سيدة وفتاة بقرى مركزى إدفو وكوم أمبو حيث تناولت الجلسات مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والقضايا المجتمعية الراهنة.



توعية السيدات



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