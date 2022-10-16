اليوم السابع
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القبض على سائق صدم 6 أشخاص بسيارته فى مدينة 6 أكتوبر

الأحد، 16 أكتوبر 2022 02:58 م
القبض على سائق صدم 6 أشخاص بسيارته فى مدينة 6 أكتوبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث من القبض على سائق سيارة صدم 6 أشخاص بسيارته مما تسبب فى اصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة بأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقل المصابين إلي مستشفي أكتوبر لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 
 

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