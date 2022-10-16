القبض على سائق تاكسي متهم بالاستيلاء على حقيبة سيدة في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق تاكسي، لاتهامه بسرقة حقيبة خاصة بسيدة، تحتوي على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض سيدة للسرقة بالوراق، وذكرت مقدمة البلاغ، أنها تركت حقيبة سهوا بسيارة تاكسي كانت تستقلها، تحتوي على مبلغ مالي فئة الدولار، ومصوغات ذهبية واستولى عليها السائق.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق التاكسي، وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على الحقيبة، وإنفاق جزء من النقود، وتم ضبط المصوغات الذهبية بحوزة زوجته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.