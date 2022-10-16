اليوم السابع
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"الصرف الصحى" بالإسكندرية: سقوط أمطار خفيفة غربا فجر اليوم دون تجمعات للمياه

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:24 ص
"الصرف الصحى" بالإسكندرية: سقوط أمطار خفيفة غربا فجر اليوم دون تجمعات للمياه هطول الأمطار الخفيفة
الأسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم هطول الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة.
 
وأشارت شركة الصرف الصحى إلى أن الإسكندرية شهدت أمطارا خفيفة علي مناطق الثروة السمكية وغرب والعامرية وك21 والجمرك والشاطبي
 
وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من الطقس المتقلب المتوقع، وأصدرت المحافظة مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.
 
وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

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