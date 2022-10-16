السجن المؤبد لمتهم بترويج الهيروين فى دار السلام

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عمر الشريف، على متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة دار السلام، بالسجن المؤبد وغرامة مبلغ مائة ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين جمال عليوه وهشام الدرندلي وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بقصد الاتجار لجوهري الهيروين والآيس المخدر بقصد الاتجار.

وتضمنت شهادة مقدم شرطة مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن مصدره السرى دله على اتجار المتهم بالمخدرات فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وتقابل معه ولما طلب منه المخدر أخرج له أكياس تحوى المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر حوزته على عشرون كيسا يحوى الهيروين وعشر أكياس تحوى جوهر الآيس وبمواجههته بالمضبوطات أقرا بإحرازه المخدر بقصد الاتجار.