الرئيس السيسى: موارد مصر المائية أصبحت عاجزة عن تلبية احتياجات سكانها رغم اتباع سياسة الترشيد

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك، موضحا أن تداعيات تغير المناخ تؤدى لتفاقم أثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال أسبوع المياه، أنه كان من الضرورة أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائى وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، موضحا أن الدولة انتهجت الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعياتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها.

ولفت الرئيس السيسى، إلى أن مصر تمكنت من الحفاظ على أمنها المائى والغذائى في ظل أزمات عالمية وإقليمية.