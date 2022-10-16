الحرف اليدوية باتحاد الصناعات: معرض تراثنا حقق نجاحا كبيرا

كتب إسلام سعيد

وجهة حماد العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، الشكر لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي توفير جناح للغرفة لمشاركة أكثر من 70 عارضا من ممثلي الحرف اليدوية بمعرض تراثنا، مشيراً إلى الدولة ممثلة في الجهاز مستمرة في دعم القطاع والحرفيين بكافة السبل والطرق، مؤكدا على نجاح العارضين في الترويج والتسويق وتحقيق مكاسب حقيقية من خلال بيع منتجاتهم بالمعرض.

ومن ناحية أخرى كشف ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن المشاركة فى فاعليات معرض تراثنا والذي تنتهي فاعلياتة اليوم بعد مشاركة الغرفة من خلال جناح خصصة لها جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد هائله، حيث حقق المعرض كافة المطلوب للعارضين في جناح الغرفة.

وأشار الشربيني إلى أن العارضين بالجناح قاموا بعمل العديد من العروض علي مدار أيام المعرض والتي استمرت 5 أيام، مشيراً بأن الإقبال علي جناح الغرفة كان كبير، مضيفاً " نشكر جاهز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة" علي استمرار دعمه للقطاع من خلال توفير جناح بمعرض تراثنا للغرفة.

الجدير بالذكر، أن غرفة الحرف اليدوية شاركت في معرض تراثنا في نسختة الحالية، والذي شاركت فيه باكثر من 70 عارضا في مختلف القطاعات الحرفية من خزف وسجاد وكليم ونحاس ومنتجات مختلفة مثلت عدد كبير من محافظات الجمهورية، وتنتهي فاعليات معرض تراثنا اليوم .