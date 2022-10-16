الجيش الصومالي يسيطر على مناطق جديدة بمحافظة شبيلى الوسطى

سيطر الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، اليوم الأحد على عدة مناطق تابعة لمدينة بلعد بمحافظة شبيلى الوسطى، جنوب شرقي الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن ذلك جاء في عملية عسكرية تم خلالها طرد عناصر مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) من مناطق "فاربركو، وجميعو، ودمالي"، حيث تخضع تلك المناطق حاليا لسيطرة الجيش الصومالي.
وأكد النائب البرلماني الصومالي عثمان حادولي، والذي يقود العملية العسكرية- في تصريح أوردته (صونا)- أن جيش بلاده نجح في طرد العناصر الإرهابية من تلك المناطق، مضيفاً أن الجيش يتوجه لتحرير مناطق أخرى بمحافظة شبيلى الوسطى.
الجيش الصومالي يسيطر على مناطق جديدة بمحافظة شبيلى الوسطىالأحد، 16 أكتوبر 2022 04:35 م
الجيش الصومالى
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سيطر الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، اليوم الأحد على عدة مناطق تابعة لمدينة بلعد بمحافظة شبيلى الوسطى، جنوب شرقي الصومال.
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