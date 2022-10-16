الجامعة العربية تعقد مؤتمرا رفيع المستوى حول التسامج والتنمية المستدامة

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تعقد جامعة الدول العربية مؤتمراً رفيع المستوى بعنوان "التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي"، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، غدا الاثنين، ولمدة يومين، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ومن جانبها، أشارت الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى أن أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على جهود المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح، وتحليل الواقع التشريعي لقوانين مكافحة الكراهية وبحث رؤى تطويرها، ورصد المعوقات والتحديات التي تواجه مكافحة الكراهية والتعصب، واستشراف رؤية مستقبلية لنشر ثقافة التسامح وترسيخ مبادئه لاستدامة السلام والتنمية في الوطن العربي.

وأوضحت أن المؤتمر يتناول عددا من المحاور، أهمها مكافحة الكراهية ونشر ثقافة التسامح في الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، ومكافحة الكراهية في التشريعات الوطنية ودورها في ترسيخ مبادئ التسامح في المجتمع، والإعلام وأثره في نشر قيم التسامح واستدامة السلام المجتمعي، ودور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الكراهية ونشر ثقافة التسامح، والتسامح واستدامة التنمية على المستويين العالمي والإقليمي، ومسئولية المؤسسات التعليمية والبحثية عن معالجة قضايا الكراهية ونشر قيم التسامح، ودور المؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني في مكافحة الكراهية ونشر ثقافة التسامح وإعادة الإعمار في مجتمعات دول ما بعد الصراع،