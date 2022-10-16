التضخم وارتفاع أسعار الطاقة يهدد موسم التزلج في إيطاليا

فاطمة شوقى

يهدد التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في إيطاليا موسم التزلج الذى يبدأ مع بدء الشتاء ، حيث يعد التزلج والرياضات الشتوى مصدرا رئيسيا للدخل في المناطق الجبلية ،حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التزلج توفر 75 الف وظيفة ، وتمثل 6.5 مليار يورو ، ولذلك فإن ارتفاع أسعار الطاقة يسبب الكثير من القلق قبل موسم التزلج القادم، ولا سيما بين مديرى المنشآت الميكانيكية، الذين أفادت منظماتهم بأن تكلفة الطاقة لتشغيل مصاعد التزلج والثلج الاصطناعى ، الذى أصبح استخدامها أكثر تكرارا بسبب الانخفاض في تساقط الثلوج.

وأضافت الصحيفة، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع سعر الديزل الضرورى لالات الثلج، يرتفع سعره باستمرار، وأصبح باهظا بالنسبة للعديد من الشركات العاملة في هذا القطاع.

قد يتسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية في دخول الاقتصاد الإيطالي موجة ركود حادة خلال العام المقبل (2023)، وخفض الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندوستريا) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى صفر، من 1.6% في توقعات أبريل الماضي .

في حين رفع تقديراته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري (2022) إلى 3.4% مقابل 1.9%، بفضل الأداء الممتاز للاقتصاد الإيطالي في النصف الأول من العام.

وقال الاتحاد العام للصناعة الإيطالية: "إذا تصاعدت حدّة التوترات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو إلى حد يؤدي لمزيد من القفزات السعرية او منع إمدادات الغاز الروسي، فإن الآثار السلبية في الأنشطة الإنتاجية ستكون أكثر حدة، مما يعني ضمنًا حدوث ركود أكثر وضوحًا".