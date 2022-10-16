الإعدام شنقا للأم المتهمة بقتل توأمها الرضع بالسم فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، قرارها بالإعدام شنقا لربة منزل؛ لاتهامها بوضع السم لطفليها الرضع وقتلهما بدائرة مركز الحسينية، وذلك بعد ورود الدعوى من مكتب فضيلة مفتى الديار المصرية، بعد إحالة هيئة المحكمة أوراق القضية اليه الشهر الماضى، لاستطلاع الرأى الشرعى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علی عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية رقم 10812 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية والمقيدة برقم 799 لسنة 2022 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة قمر خ أ ر، 18 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنها في يوم 1 أبريل الماضي، بدائرة مركز الحسينية، قتلت المجنى عليهما ابنتيها الطفلتين مكه، مليكة مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما وأعدت لذلك مادة سامة ووضعتها بداخل شرابهما وأرضعتهما فلاذت روحهما إلى بارئها كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية قاصدة من ذلك إزهاق روحهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين أن الأم انجبتهما بطريقة غير شرعية وقررت التخلص منهما.