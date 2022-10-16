اعترافات لصوص السيارات بالقاهرة : نفذنا 3 جرائم سابقة بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص فى سرقة السيارات في منطقة السلام، أقروا بارتكاب 3 جرائم سرقة سابقة بأسلوب توصيل الأسلاك.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لم تهمة السرقة.

نجحت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، في إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين بأنها "مبلغ بسرقتها".. وأن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المٌبلغ بسرقتهما بمكان إخفائهما.