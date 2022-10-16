اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استمرار هطول الأمطار وسحب كثيفة بسماء دمياط.. صور

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:58 ص
استمرار هطول الأمطار وسحب كثيفة بسماء دمياط.. صور السحب تظهر في سماء دمياط
دمياط - فريق المحافظات

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تشهد محافظة دمياط هطول أمطار خفيفة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم مع سرعة في حركة الرياح، إضافة إلي وجود سحب كثيفة تنذر بهطول الأمطار على مدار اليوم.

ورصدت عدسة اليوم السابع صورا لحالة الطقس التي تشهدها محافظة دمياط اليوم، والتي شهدت حالة من عدم استقرار الطقس بكافة مدن المحافظة.

وشهدت مدينتا رأس البر ودمياط تساقطا كثيفا للأمطار، إضافة إلي انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات الأولي من صباح اليوم، فضلا عن وجود سبورة مائية بالطرق السريعة داخل المحافظة.

واستعدت محافظة دمياط لاستقبال نوة الأمطار المحتملة، بحزمة من الإجراءات جاء أبرزها عقد غرفة عمليات داخل ديوان عام محافظة دمياط لمتابعة نتائج حملات تطهير بالوعات المطر، وانتشار سيارات رفع تراكمات مياة الأمطار بشوارع المحافظة، كما تم تنفيذ حملات لصيانة أعمدة الإنارة ببعض الطرق الرئيسة داخل محافظة دمياط.

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلي وجود تنسيق جيد بين كافة الأجهزة المعنية، موضحة تكثيف حملات صيانة أعمدة الإنارة وكذلك تطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار من أجل التعامل الفوري معها وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وعلى جانب آخر استمر العمل داخل ميناء دمياط بشكل طبيعي، إضافة الي استمرار رحلات الصيد دون توقف، فضلا عن انتظام العمل داخل بوغاز مدينة عزبة البرج.

سحب-كثيفة-بدمياط
سحب كثيفة بدمياط

 

سحب-كثيفة-تغطي-سماء-دمياط
سحب كثيفة تغطي سماء دمياط

 

طقس-سئ-بدمياط
طقس سئ بدمياط

 

غيوم-يضرب-سماء-دمياط
غيوم يضرب سماء دمياط

 

استمرار-تساقط-الأمطار-بشوارع-دمياط
استمرار تساقط الأمطار بشوارع دمياط

 

السحب-تظهر-في-سماء-دمياط
السحب تظهر في سماء دمياط

 

أمطار-بشوارع-دمياط
أمطار بشوارع دمياط

 

تساقط-امطار-بشوارع-دمياط
تساقط امطار بشوارع دمياط

 

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حالة الطقس بدمياط

 


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