اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:55 م
أكرم القصاص
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إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال في الفيوم

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:43 م
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال في الفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 14 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عمال يومية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى قبل بوابة تحصيل الرسوم بـ 2 كيلو ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 14 عاملا وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


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