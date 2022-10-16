اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الأحد، 16 أكتوبر 2022 11:54 ص
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى حادث تصادم ــ أرشيفية
كتبت ـ رباب الجالى ـ هانى فتحى

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أصيب 10 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى أمام موقع بترول طريق أسيوط الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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