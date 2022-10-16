إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك دولة في مركز أبو قرقاص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة "الـ 20 "لإزالة التعديات، والتي تستمر خلال الفترة من 8- 27 أكتوبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، ضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا ًإلى انه منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة 20 تم إزالة عدد 120 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي منها 90 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و30 حالة تعد على أرض زراعية، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالة الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

ومن جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، أمس السبت، 5 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على أرض أملاك الدولة تابعة (الوحدات المحلية، الإصلاح الزراعي).