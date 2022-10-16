الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. "التموين" تعلن توفير القمح والدقيق للقطاع الخاص لمدة شهر الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:00 ص وزير التموين إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. - الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة السكة الحديد: إيقاف قائد قطار وخصم نصف الأجر.. تفاصيل وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان الأعمال الجارية لتطوير الطريق الدولى الساحلى الأوقاف: فتح باب الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية ومحفظى القرآن حتى نهاية أكتوبر حياة كريمة: مشاركة مبادرة أنت الحياة بمعرض تراثنا خطوة جيدة لتروج المنتجات الصحة: إجراء مليون و397 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التعليم الفنى.. استثمار للمستقبل وآفاق جديدة للتنمية.. فيديو وزير التموين: توفير القمح والدقيق للقطاع الخاص لمدة شهر أخبار مصر.. الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة وفرص سقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 28 الأرصاد: تكاثر سحب ركامية على السواحل الشمالية والدلتا وأمطار متفاوتة الشدة غلق كلى لشارع الجيزة أمام مجلس الدولة لتركيب كمر معدنى لكوبرى مشاه التعليم العالى: لاصحة لحرمان الطلاب من دخول الامتحان بسبب عدم دفع المصروفات التوقيع على مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة سوديك راع داعم لمؤتمر COP27 اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخر الاخبار الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على مناطق بشمال البلاد والقاهرة السبت، 15 أكتوبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. صندوق النقد: قدمنا 8.8 مليار دولار لمصر خلال أزمة كورونا الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. إتاحة القمح للمطاحن ومصانع المكرونة بـ8700 جنيه للطن الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:06 ص أخبار × 24 ساعة.. قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: فتح باب التسجيل للمضارب لتوريد الأرز الشعير الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:05 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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