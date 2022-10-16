أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 23

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد زين، والعقيد إسلام عميرة، مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، جو كايزر، رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة، والمهندسة ليلى الحارس العضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة بمصر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء تزعم صدور قرار بإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، باعتباره من أهم المشروعات التي تسهم في تخفيف الكثافات المرورية، من خلال الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات صحية وصديقة للبيئة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، مُشيرةً إلى أنه من المقرر تشغيل المشروع في مرحلته الأولى والتي تتضمن إنشاء 26 محطة، قبل عقد مؤتمر المناخ (COP27).