أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 23

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
الرئيس السيسي يبحث التعاون مع سيمنز العالمية فى مشروعات الطاقة الخضراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، جو كايزر، رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة، والمهندسة ليلى الحارس العضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة بمصر.
مدبولى: تكليف من الرئيس بسرعة افتتاح وتشغيل مستشفى 500500 للأورام بالشيخ زايد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد زين، والعقيد إسلام عميرة، مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
انخفاض الحرارة غدا وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 23 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
الحكومة تنفى إلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء تزعم صدور قرار بإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، باعتباره من أهم المشروعات التي تسهم في تخفيف الكثافات المرورية، من خلال الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات صحية وصديقة للبيئة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، مُشيرةً إلى أنه من المقرر تشغيل المشروع في مرحلته الأولى والتي تتضمن إنشاء 26 محطة، قبل عقد مؤتمر المناخ (COP27).
المالية: الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء..والإعلان قريبًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
التعليم: مراجعة مناهج الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى، إنه تم البدء فى مراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني، بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائي، قبل طباعتها فى إطار خطة الوزارة لتعديل وتخفيف المناهج الدراسية، على أن يتم إرسال خطاب إلى المدارس، محدد فيه الدروس التي ستكون للاطلاع فقط، دون حذفها من الكتب، بحيث يطلع عليها الطالب ويستفيد منها، ولا يتجاهلها، لأنها ثرية بالمعلومات.
التموين: توفير دقيق فاخر للمخابز السياحية وسعر رغيف الفينو 40 جراما بـ75 قرشا
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحى"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات، ويلتزم المخبز السياحى بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن.
النقل تتيح استخراج اشتراكات للطلبة على القطارات الروسية.. صور
وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة، وفى السياق أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة استخراج اشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية ) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.
وزير الصحة: 104 ملايين نسمة إجمالى عدد سكان مصر بنهاية سبتمبر الماضى
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.
"الكماليون" يسيطرون على مفاصل جماعة الإخوان الإرهابية.. والسر فى التمويل
"من رحم التمويل يولد الإرهاب".. كانت هذه نقطة البدء لفصائل جماعة الإخوان الإرهابية، فبعد ثورة 30 يونيو 2013، شهدت الجماعة الإرهابية أكبر موجة من الانقسام إلى مجموعات متعددة من الفصائل والميليشيات، ورغم أن "محمد كمال" مسئول الجناح المسلح للجماعة، كان يملك مفاتيح تحرك كل هذه الفصائل، إلا أن التمويل الذى كان يأتي من الخارج، كان المحدد الرئيسى لتحركات هذه الفصائل والميليشيات.
النقل: تطوير الطريق الدولى الساحلى ليصبح 6 حارات بكل اتجاه
أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل
يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى (جمصة / المنصورة الجديدة) بطول 40 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا، بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاة منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى إنشاء 18 كوبري علوي في الاتجاهين على طريق الخدمة.
التنمية المحلية: 79.7 مليون شجرة تزرعها الوزارة والمحافظات ضمن مبادرة الرئيس
فى إطار جهود الدولة المصرية فى ملف تغير المناخ، وتزامناً مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق، و توفير الشتلات الزراعية اللازمة.
أسعار الذهب اليوم تسجل 1120 جنيها لجرام عيار 21 و1280 لعيار 24
ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار أسعار الذهب اليوم عند مستوي 1120 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلى للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية.
أحمد الطاهرى: "القاهرة الإخبارية" تصدر باللغتين العربية والإنجليزية
تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق قناة "القاهرة الإخبارية"، أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار، الذى أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى.
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على قانون الزراعة واتفاقيتين
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين.
براءة حسن شاكوش من اتهامه بالإساءة إلى ريهام سعيد
قضت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، ببراءة حسن شاكوش، في اتهامه بالإساءة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
القاهرة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة ، واتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار مؤكدًا ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ .
المديريات التعليمية تطلق استمارة إلكترونية لمتابعة المدارس واليوم الدراسى
أطلقت المديريات التعليمية استمارة إلكترونية
لمتابعة المدارس، حيث فعلت رابط استمارة متابعة المدارس إلكترونيا، علي أن يقوم المتابع بتسجيل تقرير المتابعة الخاص به فور الانتهاء من متابعة المدرسة، موضحة أن الاستمارة الغرض منها الوقوف علي أهم المستجدات وتحديد نقاط الضعف والقوة بالمدارس والمحاولة لحل المشاكل بصورة سريعة وفورية وفقا للامكانات المتاحة، والتعرف علي أى مشكلة وقت حدوثها للوصول للحل بسرعة وإظهار الإيجابيات في المدارس، والحفاظ علي أمن وسلامة الطلاب.
ضبط مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده بتهمة الاعتداء على شخص واحتجازه
وجهت ربة منزل اتهاما لمطرب المهرجانات سامر المدني، بالاعتداء على شقيقها واحتجازه، بمشاركة والده، وذكرت أنها تزوجت من والد المطرب سرا، وأن خلافات بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما بالطالبية، وألقى رجال المباحث القبض على المطرب ووالده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
سحب كثيفة بدمياط
سحب كثيفة تغطي سماء دمياط
طقس سئ بدمياط
غيوم يضرب سماء دمياط
استمرار تساقط الأمطار بشوارع دمياط
السحب تظهر في سماء دمياط
أمطار بشوارع دمياط
تساقط امطار بشوارع دمياط
حالة الطقس بدمياط
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