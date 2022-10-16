"أحمد" صوت ملائكى فى القرآن الكريم يرتل للمارة فى أحد أسوق الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

عند مرورك من سوق المنشية وتحديدا امام محكمة الحقانية بالإسكندرية، تسمع صوتا عذبا يرتل القرآن الكريم يوميًا يأتى إليه خصيصا المواطنين للاستمتاع له وشراء ملابس الأطفال داخل السوق، التقى "اليوم السابع" بالشاب أحمد محمود بمحافظة الإسكندرية.





ويقول الشاب إنه يعمل فى بيع ملابس الاطفال منذ سنوات لكسب الرزق ويرتل القرآن الكريم يوميا فى أوقات فراغه وأثناء عدم وجود زبائن فهى عادة يومية اعتاد عليها منذ سنوات .

وعن صوته قال إنه يسمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوميا فهو مثله الأعلى وشيخه المفضليبسمعه باستمرار فهو له الفضل فى تحسين صوته للأفضل ومخارج الحروف والنطق الصحيح للقرآن.

وقال إنه بفضل القرآن الكريم ياتي الرزق يوميا وزيادة البركة والرزق فى عمله وحياته ، موضحا أنه له طفلين يعلمهم الآيات الصغيرة وشغوف لتعليمهم أصول الدين والقرآن الكريم ليكونوا أفضل منه حسب ذكره فى حفظ القرآن الكريم وتعاليمه الإسلام .

وأشار إلى أنه اتجه للتعليم الذاتى ويعتمد على نفسه فى تعاليم الدين وضوابط التلاوة بعد ما نصحه أحد اصدقاءه لتركيزه فى عمله لكسب الرزق لأسرته ، متمنيا أن ينمى موهبته وصوته المميز .