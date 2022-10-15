19 نوفمبر الحكم على 5 متهمين بقتل شاب في حلوان

كتب أحمد حسني

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، جلسة 19 نوفمبر المقبل، للحكم على 5 أشخاص على خلفية اتهامهم بإنهاء حياة شاب بطلق ناري في رأسه، بمنطقة كفر العلو في حلوان.

وألقت مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على المتهم بقتل الشاب يوسف عيسى، المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الغدر بحلوان"، بطلق ناري في رأسه بسبب خلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العام، باستقبال جثة "يوسف"، 20 عامًا، مصاب بطلق ناري في الرأس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشهرته أبو حلاوة، 33 عامًا، ومقيم بمنطقة كفر العلو، وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن استهداف المتهم وضبطه والسلاح المستخدم.

وقالت والدة ضحية الغدر في حلوان، إنها فوجئت يوم الحادث بشقيق ابنها يخبرها أنه أصيب بطلق خرطوش في رأسه وأنه نقل لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج والخياطات اللازمة، مضيفةً أن أصدقها "يوسف" لم يخبروها بحقيقة أنه توفى إثر طلق ناري في رأسه.