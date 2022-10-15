يا مين يعيش.. سقوط هارب من 223 سنة سجن في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك شركة للتجارة مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، محكوم عليه فى 184 حكم فى قضايا "شيكات"، بإجمالى مدد حبس بلغت 223 سنة، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قوة أمنية- أرشيفية
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