اليوم السابع
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يا مين يعيش.. سقوط هارب من 223 سنة سجن في القاهرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:56 ص
يا مين يعيش.. سقوط هارب من 223 سنة سجن في القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك شركة للتجارة مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، محكوم عليه فى  184 حكم فى قضايا "شيكات"، بإجمالى مدد حبس بلغت 223 سنة، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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