وفاة شاب تعدى عليه طليق زوجته بشاكوش فى المحلة.. اعرف التفاصيل

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من المقدم احمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود اشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول " ابراهيم.م.م" للمستشفي مصاب بكسر بالجمجمة وارتجاج بالمخ وحالته الصحية حرجة.

انتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم لمكان البلاغ وتبين من الفحص أن المجني عليه عقد قرانه على سيدة مطلقة وتسكن في نفس المنزل المقيم به طليقها.

وأثناء توجه المجني عليه معها لتوصيلها للمنزل باغته المتهم وتعدى عليه بشاكوش وأحدث ما به من إصابات، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتوفى المجني عليه داخل المستشفى متأثرا بإصابته، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.