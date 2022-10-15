وأعرب الوزير الأوكراني -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن اعتقاده أن روسيا تمتلك في الوقت الحالي نحو 300 طائرة هجومية بدون طيار إيرانية الصنع، وأن موسكو تحاول شراء بضعة آلاف أخرى من مثل تلك الطائرات.. قائلا "سنرى ما إذا كان ذلك سيحدث من عدمه، غير أنه يتعين علينا الاستعداد".



وأضاف "نطور أنظمة لقمع تلك الطائرات المسيرة ونقوم بتفكيكها لمعرفة التفاصيل، ومعرفة نوع (العقول) الالكترونية الموجودة بداخلها، ووفقًا لذلك نعد إجراءات مضادة متنوعة" بشأن هذا الصدد.