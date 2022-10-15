جاء ذلك خلال لقائه، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، في مقر وزارة الخارجية بلبنان، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب الدكتور فادي علامة، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتم خلال اللقاء عرض التطورات والخطوات التي يتخذها لبنان في ملف النازحين لتعجيل العودة الآمنة لهم، والحد من استغلال المساعدات المخصصة لهم من قبل بعض الأشخاص غير المستحقين.