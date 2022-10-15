وزير الخارجية: الدول النامية تعانى من التشاحن العالمى والصراع العسكري الراهن

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، أن الاستقطاب والتشاحن والصراع العسكري يعيق الدول النامية في رفع مستوى معيشة شعوبها، مشيرا إلى أن لمصر دوائر اهتمامها ضمن الإطار العربي والإفريقي والمتوسطي وضمن حركة عدم الانحياز وتعمل من خلالها لطرح هذا الأمر.

أشار وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الهند إلى أننا نهدف لخلق مناخ دولي يعتمد أولا على القواعد التي تم التوافق عليها في نطاق الأمم المتحدة سواء في إطار حفظ السلم والأمن أو إدارة العلاقات الدولية وفق المبادئ المستقر عليها، موضحا أن مصر والهند دولتين مؤسستين لحركة عدم الانحياز وعملا لسنوات طويلة كي يكون للحركة دور كبير في إرساء الاستقرار، مؤكدا أن التنسيق مستمر لاختيار أفضل الوسائل لتحقيق الهدف.

فيما أكد الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير خارجية الهند أن العالم يشهد استقطاب كبير خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن العقود السبعة الماضية كانت مصر والهند لديهما مواقف دولية، موضحا أن جزء من مناقشات اليوم تطرقت ما الذي يجب فعله في العالم في ظل حالة الاستقطاب الشديدة، مضيفا: "لدينا تاريخ من العمل المشترك من خلال الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات وفي محافل مثل حركة عدم الانحياز."