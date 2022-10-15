اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 04:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الصناعة التونسية: عجز الطاقة في البلاد بلغ 50%

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:13 ص
وزارة الصناعة التونسية: عجز الطاقة في البلاد بلغ 50% تونس - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير الطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس بلحسن شيبوب، إن نسبة العجز الطاقي بالبلاد بلغت 50%.

وأضاف: "رغم دخول محطة توليد الطاقة الكهربائية الجديدة رادس "ج" حيز العمل، إلا أنها تشتغل بالغاز الطبيعي الذي يستورد نصفه من الخارج، وهو ما يدفع إلى إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة".

وصرح بلحسن شيبوب بأنه لابد من البحث عن الآليات الكفيلة بإدماج هذه الطاقات لبلوغ نسبة 80% من الطاقات المتجدّدة سنة 2050.

وأشار في السياق إلى انطلاق عمليّات تخزين الطاقة للحد من العجز في الطاقة.

ووفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء مساء الخميس 13 أكتوبر، فقد زادت واردات تونس من الطاقة بنسبة 100.8 بالمائة مع موفى سبتمبر 2022.

وارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 41.1 بالمائة.


تونس

اخبار تونس

الطاقه التونسيه

بلحسن شيبوب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة