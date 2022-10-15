وزارة الصناعة التونسية: عجز الطاقة في البلاد بلغ 50%

وكالات

قال مدير الطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس بلحسن شيبوب، إن نسبة العجز الطاقي بالبلاد بلغت 50%.

وأضاف: "رغم دخول محطة توليد الطاقة الكهربائية الجديدة رادس "ج" حيز العمل، إلا أنها تشتغل بالغاز الطبيعي الذي يستورد نصفه من الخارج، وهو ما يدفع إلى إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة".

وصرح بلحسن شيبوب بأنه لابد من البحث عن الآليات الكفيلة بإدماج هذه الطاقات لبلوغ نسبة 80% من الطاقات المتجدّدة سنة 2050.

وأشار في السياق إلى انطلاق عمليّات تخزين الطاقة للحد من العجز في الطاقة.

ووفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء مساء الخميس 13 أكتوبر، فقد زادت واردات تونس من الطاقة بنسبة 100.8 بالمائة مع موفى سبتمبر 2022.

وارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 41.1 بالمائة.