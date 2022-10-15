هنودع الزحمة.. شاهد تصوير جوى لأعمال إنشاء محور الطريق الأبيض الجديد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" تصوير جوى لأعمال الإنشاءات الجارية بمحور الطريق الأبيض الجديد بكرداسة، أحد أهم المحاور العملاقة الجديدة الجاري تنفيذها على أرض الجيزة بالتزامن مع أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد.

ويعد الطريق الأبيض محور مرورى جديد لنقل حركة المرور من الطريق الدائرى إلى محور 26 يوليو عند منطقة أبو رواش، وربط الحركة المرورية من الدائرى بنطاق كرداسة بمناطق ناهيا وأرض اللواء والعجوزة، ومن الدائرى إلى محور 26 يوليو بمنطقة أبو رواش.

كما يشهد الطريق تنفيذ أعمال إنشائية لعدد من كبارى السيارات المارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبيني لنقل الحركة المرورية بشكل علوى لعدم إعاقة الحركة السطحية للمركبات بتلك المحاور، حيث يتم تنفيذ كوبرى بتقاطع المريوطية واللبينى بالطريق الأبيض ينقل الحركة من الطريق الى شارع المريوطية مباشرة، وكوبرى آخر من الطريق الأبيض لشارع اللبينى مباشرة، وكوبرى المنصورية وينقل الحركة المرورية من الطريق الأبيض إلى أعلى طريق المنصورية، بالإضافة إلى كبارى ربط بمحور 26 الجديد وكبارى الربط بالطريق الدائرى.

وبدخول محور الطريق الأبيض للخدمة، سيختصر المسافة والوقت في الوصول لمحور 26 يوليو، وسيخدم عدة مناطق على رأسها مناطق ناهيا وكرداسة وأبو رواش وكذلك اختصار الوقت بشكل كبير للمترددين على مدينة 6 أكتوبر، وتخفيف الضغط على محور 26 يوليو القديم.