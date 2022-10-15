نقيب القراء: نشكر الرئيس السيسى على رعايته للقرآن الكريم وأهله

كتب ـ على عبد الرحمن

انطلقت صباح اليوم السبت، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة في مصر، وذلك بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، برئاسة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم في مصر، وعدد من أعلام دولة التلاوة المصرية القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحى خليف، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.

وحضر المقرأة الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وإشراف الأستاذ عبد العزيز عمران، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى مستهل جلسة التلاوة المباركة قدم الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب القراء وافر الشكر والتقدير والدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسى، على رعايته لأهل القرآن والعلماء، سائلا الله (تبارك وتعالى) أن يمده بمدده وأن يحفظه بحفظه، مؤكدًا أن دولة التلاوة المصرية فى عهد سيادته تحظى بالتقدير والاحترام فى جميع أقطار العالم.