نقابة الخدمات الإدارية تشارك بمبادرة اتحضر للأخضر وزراعة 100 مليون شجرة

كتبت ــ آية دعبس

أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، بأن اللجان النقابية التابعة للخدمات الإدارية والاجتماعية، شاركت فى مبادرة اتحضر للأخضر وزراعة 100مليون شجرة من خلال هيئات النظافة والتجميل وإدارات التشجير بالمحافظات، وذلك لزيادة الرقعة الخضراء بالطرق بالمحافظات.

ويأتى ذلك تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ؛ وأضاف هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال فى بيان صحفى اليوم بأن قمه المناخ cop27 سوف تليق باسم مصر عالميا، حيث قمة مصرية أفريقية عالمية، وأن عمال مصر يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى وضع قضية التغير المناخى على رأس أولويات الدولة حيث دفع بهذا الملف بخطوات رائدة عززت جدارة مصر فى لعب دور الوسيط الموثوق به بين دول الغرب والأفارقة والدول العربية.

وأكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن قمة المناخ فرصة حقيقية لمصر لاستقطاب المستثمرين فى المشروعات الاقتصادية، وأن المؤتمر سيكون فرصة لإظهار الوجه السياحى والحضارى لمصر أمام العالم.