اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تزامنا مع cop 27..

نقابة الخدمات الإدارية تشارك بمبادرة اتحضر للأخضر وزراعة 100 مليون شجرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:22 ص
نقابة الخدمات الإدارية تشارك بمبادرة اتحضر للأخضر وزراعة 100 مليون شجرة مبادرة اتحضر للأخضر
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، بأن اللجان النقابية التابعة للخدمات الإدارية والاجتماعية، شاركت فى مبادرة اتحضر للأخضر وزراعة 100مليون شجرة من خلال هيئات النظافة والتجميل وإدارات التشجير بالمحافظات، وذلك لزيادة الرقعة الخضراء بالطرق بالمحافظات. 
 
ويأتى ذلك تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ؛ وأضاف هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال فى بيان صحفى اليوم بأن قمه المناخ cop27 سوف تليق باسم مصر عالميا، حيث قمة مصرية أفريقية عالمية، وأن عمال مصر يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى وضع قضية التغير المناخى على رأس أولويات الدولة حيث دفع بهذا الملف بخطوات رائدة عززت جدارة مصر فى لعب دور الوسيط الموثوق به بين دول الغرب والأفارقة والدول العربية.
 
وأكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن قمة المناخ فرصة حقيقية لمصر لاستقطاب المستثمرين فى المشروعات الاقتصادية، وأن المؤتمر سيكون فرصة لإظهار الوجه السياحى والحضارى لمصر أمام العالم.
 
 
IMG-20221015-WA0001
 

 

IMG-20221015-WA0003
 

 

IMG-20221015-WA0004
 

 

IMG-20221015-WA0006
 

 

IMG-20221015-WA0007
 

 


نقابة الخدمات الادارية

اتحاد العمال

مؤتمر المناخ

cop27

التغيرات المناخية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة