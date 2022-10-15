مياه الشرب تنشر معداتها على المحاور والطرق الرئيسية استعدادا للأمطار

كتبت - مرام محمد

تشهد محافظات القاهرة الكبرى، مساء اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة ليلا قد تكون رعدية أحيانا تصل إلى 40%، وفقا لإعلان هيئة الأرصاد الجوية، واستعدت القاهرة والجيزة لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، باتخاذ عدد من الإجراءات والاستعدادات الاستباقية ووضع خطة انتشار مسبقة لمعدات الطوارئ.

ووجهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركاتها التابعة بمحافظات الجمهورية بالاستعداد الكامل لموسم الشتاء، ومتابعة البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث ستقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر معداتها على المحاور والطرق الرئيسية مساءً، تحسباً لسقوط أمطار، وفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.

وتواصل محافظة الجيزة أعمالها للانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار وإصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، لزيادة طاقتها الاستيعابية وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات، لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى.

وأكد محافظ الجيزة، على تفعيل دور لجان المتابعة والرصد للمرور على شبكات بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من إتمام عمليات الصيانة والتطهير اللازمة لها ومراجعة محطات الصرف الصحى للتأكد من عملها لكامل طاقتها.

وأشار إلى أنه تم تحديد حوالي 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعتين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب استغلال مقومات المجتمع المدنى فى حال الحاجه لذلك.

كما أكد المحافظ، أنه قد سبق تجهيز تلك النقاط الساخنة بــ 2216 بالوعة لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين، لمواجهة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد اليوم السبت، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على عدة مناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية اتباع ما يلى:

- القيادة بهدوء اثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة.

- التأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر.

- تجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار.

- تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربية.

- عدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أية أجهزة كهربائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.