مصرع شخص وإصابة إثنين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه، واًصيب إثنين آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين في طريق الواحات بالجيزة، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم إزالة آثاره، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الواحات، انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة وقوع تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة إثنين آخرين.

تم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.