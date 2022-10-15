مصرع سيدة صدمها القطار على مزلقان الواسطى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقيت سيدة مصرعها، اليوم السبت، إثر اصطدام قطار قرب مزلقان سكة حديد الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثتها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وحُرر محضر بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع سيدة إثر اصطدام قطار الصعيد بها قرب مزلقان سكة حديد الواسطى.

ووجه مدير الأمن بنقل جثة المتوفية إلى المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق .

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى هانم . أ . م . ع، 67 سنة، وتقيم في مركز العياط في محافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث كشف ملابسات الحادث وظروفها وملابساتها.