مستشار المفتى: رسالة مؤتمر الدار إبراز دَور الفتـوى فى عمـارة الأرض

ساعات وتنطلق فعاليات المؤتمر العالمى السابع للإفتاء الذى تنظِّمه دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، ويستمرُّ لمدَّة يومين، ويتناول مناقشة موضوعات تتعلق بـ "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".

وأعلن الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- أن رسالة المؤتمر إبراز دَور الفتوى الشرعية فى عمارة الأرض وتحقيق التنمية المستدامة للدول والمجتمعات، بما يحقق رفاهية الإنسان.

وأضاف أن المؤتمر يبحث سُبل إعادة بناء الوعى البشرى تجاه قضايا البيئة والمناخ، والعلاقة بين الفتوى والتنمية المستدامة، وكيفية المساهمة فى حماية المناخ، ودَور الفتوى فى مواجهة معوِّقات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتقــديم مخــرجات إفتائية علمــية رصينة تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد ماهية وأبعــاد التنمية المستدامة، وإبراز أهـدافها ومبادئها وعناصرها، مع رصد التطور التاريخى لمفهوم التنمية، والتركيز على دَور الفتوى فى تحقيق الأهداف السياسية من السلم والأمن والعدل على المستوى العالمي، وإبراز دَور الفتوى فى التعاون والتكامل على المستوى الإنساني، وأهمية توجيه الفتوى فى بناء المؤسسات القوية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية المستدامة، ودعم الاقتصاديات الوطنية، إضافةً إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافيــة والبيئيــة للتنميــة المســتدامة مــن تحقيق العدالــة بيــن الجنسين، ومعالجة قضايــا المجتمعات، مثل: الحد مــن التنمر، وحمايــة المناخ، وكافة مستجدات القضايا.

كشف د. نجم أن الجلسة الافتتاحية تشهد كلمات لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبًا عن فخامة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعالى المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة حنان بلخى مساعد مدير منظمة الصحة العالمية، والأستاذ الدكتور عبــد اللــه المعتــوق رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الخيريــة الإسلامية العالميــة والمستشــار الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، وفضيلة الشيخ قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى بجدة، وفضيلة الشيخ حسين كافازوفيتش المفتى العام للبوسنة والهرسك، والدكتور رولاند شاتز الرئيس التنفيذى لمعهد الأمم المتحدة للمؤشرات العالمية للاستدامة.