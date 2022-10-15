محافظ المنوفية: رفع ما يزيد عن 35 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال أسبوعين

المنوفية – فريق المحافظات

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم رفع 35 ألفا و637 طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضى وحتى 11 أكتوبر الجاري .

جاء ذلك وفق التقرير الذى تلقاه محافظ المنوفية من الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام عن أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة، وإنطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة خدمات الجمع المنزلى ونقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم ، مشددا على القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود وشن الحملات المكبرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى، وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة جهودها في رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بكافة أرجاء المحافظة لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى والارتقاء بقطاع تحسين بيئة كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .