محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف طريق طنطا بسيون بطول 23 كيلو بـ 100 مليون جنيه

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية رؤساء المدن الثلاث بإزالة كافة التعديات على الطريق والتي تمنع الرؤيا في جميع منحنيات الطريق، إلى جانب إزالة التعديات في الأماكن التي يتوافر بها مساحات تسمح بتوسعة الطريق وازدواجيته تجنبا لحوادث السيارات.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تجميع محصول القطن بشونة تجميع القطن ببسيون.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، و إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون و عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.