محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف طريق طنطا بسيون بطول 23 كيلو بـ 100 مليون جنيه

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم يرافقه النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية، أعمال رصف طريق طنطا بسيون بطول 23 كيلو متر وبإجمالي تكلفة 100 مليون جنيه، وذلك بداية من الطريق الزراعي مرورا بقرية برما بمركز طنطا وقرية كفر العرب التابعة لمركز كفر الزيات وحتى منطقة التنظيم بمدينة بسيون.
وخلال الجولة وجه محافظ الغربية رؤساء المدن الثلاث بإزالة كافة التعديات على الطريق والتي تمنع الرؤيا في جميع منحنيات الطريق، إلى جانب إزالة التعديات في الأماكن التي يتوافر بها مساحات تسمح بتوسعة الطريق وازدواجيته تجنبا لحوادث السيارات.
واختتمت الجولة بتفقد أعمال تجميع محصول القطن بشونة تجميع القطن ببسيون.
رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، و إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون و عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.
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